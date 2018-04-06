Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера "Норд" на два месяца

СЕГОДНЯ 16:48 2018-04-06T17:48:25+03:00

Суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.

На Украине Владимира Горбенко обвиняют в незаконном пересечении госграницы, ему грозит до пяти лет лишения свободы [видео]

Изменить размер текста: A A

Владимир Горбенко, капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано 25 марта украинскими пограничниками в районе Мариуполя, был арестован Херсонским городским судом на время следствия по делу о незаконном пересечении украино-российской границы.

«Избрать на время следствия для подозреваемого Горбенко меру пресечения — содержание под стражей», - зачитал судья решение. Таким образом, суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/646042" frameborder="0"></iframe> Восемь обращений моряков судна "Норд" к родным и правительству.

Российский сейнер «Норд» с уловом на борту был задержан Госпогранслужбой в украинских территориальных водах Азовского моря. Позже судно было отбуксировано в порт Бердянска, а капитана Владимира Горбенко украинское следствие обвинило в незаконном пересечении госграницы.

Российский сейнер «Норд» в порту Бердянска. ФОТО Госпогранслужбы Украины

Суд по определению меры пресечения должен был состоятся еще 5 апреля. Однако он был перенесен на 6 число, а россиянин был отпущен на сутки под подписку о не выезде. Адвокаты Горбенко позаботились о том, чтобы их подзащитному разрешили воспользоваться телефоном, благодаря чему капитан смог поговорить с женой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Капитана задержанного судна "Норд" арестовали с возможностью внести залог Херсонский городской суд на Украине арестовал капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога. (подробности)

Гендиректор керченского рыбколхоза: Мы не выживем без захваченного судна «Норд»

Рыболовецкий Колхоз имени Первого Мая, где работают моряки задержанного на Украине «Норда», находится соседству с Керченской переправой – на развилке к паромам нужно свернуть налево, а к рыбколхозу – направо. (подробности)

Родные моряков захваченного Украиной сейнера «Норд»: «Живем на таблетках и молимся»

- Пираты, когда людей захватывают и корабли, сразу говорят, что им нужно – выкуп называют. Здесь же просто схватили наших мужей, отцов – и держат. Ничего не просят, ничего не поясняют… И не знаешь будущего совершенно. Сиди и жди, плачь, молись… - измученная женщина вздыхает, глядя в сумерки, опускающиеся на обычный керченский дворик. (подробности)

Освобожденный из зала суда капитан «Норда» - жене: «Чувствую себя хорошо, давление в норме»

Накануне поздним вечером в Херсоне из зала суда освободили 42-летнего Владимира Горбенка, капитана крымского рыболовецкого судна «Норда», арестованного Украиной еще 25 марта. Адвокаты позаботились о том, чтобы их подзащитному разрешили воспользоваться телефоном. (подробности)

РЕАКЦИЯ

Родственникам моряков «Норда» перечислили по 100 тысяч матпомощи

Родственникам моряков судна «Норд», которых с 25 марта удерживают на сейнере украинские пограничники, уже перечислили материальную помощь, обещанную правительством Крыма.

- 100 тысяч рубелей помощи, насколько я знаю, родственники уже получили, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" директор Рыболовецкого колхоза имени 1 мая, на балансе которого числится сейнер "Норд", Сергей Лесков (подробности)