2018-04-06T17:48:25+03:00
Политика

Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера "Норд" на два месяца

На Украине Владимира Горбенко обвиняют в незаконном пересечении госграницы, ему грозит до пяти лет лишения свободы [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.Суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.
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Владимир Горбенко, капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано 25 марта украинскими пограничниками в районе Мариуполя, был арестован Херсонским городским судом на время следствия по делу о незаконном пересечении украино-российской границы.

«Избрать на время следствия для подозреваемого Горбенко меру пресечения — содержание под стражей», - зачитал судья решение. Таким образом, суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.

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Российский сейнер «Норд» с уловом на борту был задержан Госпогранслужбой в украинских территориальных водах Азовского моря. Позже судно было отбуксировано в порт Бердянска, а капитана Владимира Горбенко украинское следствие обвинило в незаконном пересечении госграницы.

Российский сейнер «Норд» в порту Бердянска. ФОТО Госпогранслужбы Украины

Российский сейнер «Норд» в порту Бердянска. ФОТО Госпогранслужбы Украины

Суд по определению меры пресечения должен был состоятся еще 5 апреля. Однако он был перенесен на 6 число, а россиянин был отпущен на сутки под подписку о не выезде. Адвокаты Горбенко позаботились о том, чтобы их подзащитному разрешили воспользоваться телефоном, благодаря чему капитан смог поговорить с женой.

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Родственникам моряков судна «Норд», которых с 25 марта удерживают на сейнере украинские пограничники, уже перечислили материальную помощь, обещанную правительством Крыма.

- 100 тысяч рубелей помощи, насколько я знаю, родственники уже получили, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" директор Рыболовецкого колхоза имени 1 мая, на балансе которого числится сейнер "Норд", Сергей Лесков (подробности)

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