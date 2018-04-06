Суд Херсона арестовал капитана российского сейнера "Норд" на два месяца
Владимир Горбенко, капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано 25 марта украинскими пограничниками в районе Мариуполя, был арестован Херсонским городским судом на время следствия по делу о незаконном пересечении украино-российской границы.
«Избрать на время следствия для подозреваемого Горбенко меру пресечения — содержание под стражей», - зачитал судья решение. Таким образом, суд поддержал ходатайство украинской прокуратуры, которая просила арестовать капитана российского сейнера на два месяца.
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Российский сейнер «Норд» с уловом на борту был задержан Госпогранслужбой в украинских территориальных водах Азовского моря. Позже судно было отбуксировано в порт Бердянска, а капитана Владимира Горбенко украинское следствие обвинило в незаконном пересечении госграницы.
Российский сейнер «Норд» в порту Бердянска. ФОТО Госпогранслужбы Украины
Суд по определению меры пресечения должен был состоятся еще 5 апреля. Однако он был перенесен на 6 число, а россиянин был отпущен на сутки под подписку о не выезде. Адвокаты Горбенко позаботились о том, чтобы их подзащитному разрешили воспользоваться телефоном, благодаря чему капитан смог поговорить с женой.
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