На Украине заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-06-19T17:10:50+03:00

Как утверждают в «Нафтогазе», такое решение было принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража

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Во вторник, 19 июня, в компании «Нафтогаз Украины» заявили о том, что в минувший понедельник суд Лондона разрешил заморозить активы российского энергетического предприятия «Газпром». Как утверждают в госкомпании незалежной, соответствующее решение было принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража.

«Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража», - цитирует заявление «Нафтогаза» ТАСС.

Также в сообщении украинской компании отмечается, что теперь «Газпром» должен предоставить Киеву список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса. Причем, по заверениям украинской стороны, после получения соответствующего судебного приказа у российского предприятия будет только 48 часов на его выполнение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее «Нафтогаз» уже неоднократно объявлял о том, что приступил к аресту активов «Газпрома». Между тем на днях стало известно, что суд Швеции приостановил процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российской компании.