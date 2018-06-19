2018-06-19T17:10:50+03:00
Экономика

На Украине заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

Как утверждают в «Нафтогазе», такое решение было принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
«Нафтогаз»: суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»«Нафтогаз»: суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 июня, в компании «Нафтогаз Украины» заявили о том, что в минувший понедельник суд Лондона разрешил заморозить активы российского энергетического предприятия «Газпром». Как утверждают в госкомпании незалежной, соответствующее решение было принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража.

«Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража», - цитирует заявление «Нафтогаза» ТАСС.

Также в сообщении украинской компании отмечается, что теперь «Газпром» должен предоставить Киеву список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса. Причем, по заверениям украинской стороны, после получения соответствующего судебного приказа у российского предприятия будет только 48 часов на его выполнение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее «Нафтогаз» уже неоднократно объявлял о том, что приступил к аресту активов «Газпрома». Между тем на днях стало известно, что суд Швеции приостановил процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российской компании.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС
Якуб Блащиковски проведет сегодня свой сотый матч в составе сборной Польши
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
Турция найдет альтернативу из-за отказа США поставить F-35
"Как дела, Ману?": Макрон поставил на место проявившего фамильярность подростка
Двух пьяных ёжиков в Германии спасли сотрудники полиции
При столкновениях у Верховной рады пострадали восемь полицейских и двое митингующих
Суд Херсона разрешил капитану российского судна «Норд» выехать в Крым
Ученые нашли в янтаре останки лягушки возрастом 100 миллионов лет
Компания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительства
Из-за сильного ветра власти Москвы просят преостановить работу летних веранд
Новак: Россия выступит за увеличение добычи нефти ОПЕК+
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Владимир Путин прибыл в Минск на заседания Госсовета Союзного государства
Умер украинский поэт Иван Драч
Принцесса Японии прилетела в Саранск ради ЧМ-2018
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
Впервые с начала мая курс доллара на Московской бирже превысил 64 рубля
«Не менее одного евро за килограмм»: ФТС предложила снизить пошлину на интернет-посылки до 20%
В российском МИД поприветствовали приостановку военных учений США и Южной Кореи
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре и граде
«Размечтался»: Пушков прокомментировал слова Кравчука о добровольной «сдаче» Крыма Россией
Ученые: проживание в мегаполисах таит в себе смертельную опасность
Ушаков рассказал о содержании письма Ким Чен Ына президенту РФ
Минтруд создаст программы занятости для людей предпенсионного возраста
В Австралии умер самый старый орангутан на планете, живший в неволе