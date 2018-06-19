2018-06-19T19:27:59+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков

Документ был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов всех фракций
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языковГосдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 19 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении национальных языков в России. Речь идет о документе, который в апреле был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента группой депутатов всех фракций.

В частности, этот проект призван уточнить, что преподавание и изучение государственных языков российских республик осуществляется на добровольной основе и не в ущерб государственному языку РФ. Между тем изучение родных языков - с учетом потребностей обучающихся и их родителей и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, законопроект об изучении национальных языков вызвал неоднозначную реакцию в национальных республиках. Причем для разрешения спорной ситуации в Госдуме даже создали рабочую группу по доработке документа.

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