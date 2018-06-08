Госдума включит русский в категорию родных языков?

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-08T18:02:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Законопроект поступил в Государственную думу 10 апреля от группы депутатов всех фракций и вызвал неоднозначную реакцию в национальных республиках. Согласно документу, преподавать и изучать государственные языки республик России предлагается на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного — русского - языка РФ. Причем, право на изучение родного языка из числа языков народов нашей страны реализовывать в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

Для разрешения спорной ситуации в Госдуме создали рабочую группу по доработке законопроекта. В пятницу Вячеслав Никонов, руководитель рабочей группы и глава комитета Госдумы по образованию, сообщил, что экспертам удалось найти решение, которое устраивает как сторонников, так и противников документа. Законопроект об изучении родных языков планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 19 июня.

«ТОЧКА В СПОРЕ»

- Основной целью законопроекта было обеспечить право выбора языка обучения за учащимися и их родителями, так как, к сожалению, имели место многочисленные злоупотребления, вмешивалась прокуратура, в том числе Генеральная прокуратура, требуя обеспечить право выбора для всех граждан, - уточнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Точку в спорах» поставил президент Владимир Путин, который сказал, что нельзя принуждать человека к изучению языка, который не является для него родным и который изучать он не хочет. Однако, как считает Андрей Исаев, противники законопроекта его авторам приписали то, чего в нем не было. Например, стремление сделать национальные языки факультативными. Хотя законопроектом предполагалось, что изучение национальных языков останется в образовательной программе, но вариативной части.

- У меня в кабинете две коробки — одна с письмами от сторонников, другая от противников документа, - пояснил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

Парламентарий рассказал о трех основных предложениях по законопроекту, на которые будет опираться рабочей группа при подготовке редакции документа для рассмотрения во втором чтении.

СПЕЦФОНД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ

Главная идея заключается в том, чтобы русский язык, который имеет статус государственного, можно было отнести и к родным языкам народов России. Это позволит школьникам и их родителям выбрать русский язык при исполнении права на изучение родного языка и обучения на нем.

Еще одна новация - каким образом осуществлять выбор этого родного языка в качестве языка обучения или в качестве предмета для обучения.

- Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, государственных языков республик осуществляется на добровольной основе обучающихся, родителей, законных представителей… до получения ими основного общего образования на основании заявления, - процитировал депутат поправку.

Речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и в пятый родители подавали заявление о том, на каком языке ребенок будет обучаться.

Больше того, возможность получения образования на родном языке из числа языков народов России, государственном языке республики должна предусматриваться официальными образовательными стандартами.

Рабочая группа Госдумы также предлагает создать Фонд поддержки родных языков. Планируется, что фонд будет заниматься подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, по экспертизе учебников и продвижению их через федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время не ведется специальная подготовка педагогических кадров для коренных и малочисленных народов, а также указав на проблемы с подготовкой федеральных учебников.

ПРАВОВОЙ ВАКУУМ

А пока идет обсуждение поправок к Закону «Об образовании», Рособрнадзор констатирует стабилизацию ситуации вокруг изучения родных языков.

- В целом ситуация нормальная, у нас обеспечиваются конституционные права граждан по изучению родных языков, но в ряде регионов у нас действительно была ситуация, которая требовала вмешательства. Сегодня я хочу сказать: эти вопросы решены, - сообщил по окончании заседания рабочей группы Госдумы глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При этом глава ведомства подтвердил наличие в российском законодательстве правового вакуума в вопросе изучения родных языков и русского языка в школах России.