Трамп обнял флаг США после своего выступления

19 Июнь 23:22 2018-06-19T23:22:42+03:00

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Президент США Дональд Трамп завершил свою речь на мероприятии по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей тем, что обнял стоявший на сцене флаг Соединенных Штатов. Видео выступления главы государства транслировал Белый дом.

На кадрах Трамп выходит из-за трибуны, аплодируя аудитории в знак благодарности за внимание, и проходит в угол сцены, где стоит флаг. При этом президент раскрывает госсимволу объятия, как если бы увидел старого приятеля, затем обхватывает его и крепко прижимает к себе со счастливой улыбкой на лице.

Трамп обнял американский флаг после своего выступления в Вашингтоне.

Это не первый раз, когда глава США демонстрирует такие нежные чувства к государственному флагу. Еще во время предвыборной кампании осенью 2016 года на встрече с избирателями во Флориде журналисты поймали кадр, на котором Трамп обнимает американский стяг.

Дональд Трамп обнимает флаг во время предвыборной кампании 2016 годаФото: REUTERS

Фото: REUTERS