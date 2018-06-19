Умер художник Евгений Вахтангов - внук основателя Вахтанговского театра

19 Июнь 23:21 2018-06-19T23:21:48+03:00

О том, что умер художник Евгений Вахтангов, сообщили в пресс-службе театра

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Во вторник, 19 июня, появилась информация о том, что умер художник Евгений Вахтангов. Как стало известно, академик Российской академии художеств и внук основателя Государственного академического театра имени Вахтангова скончался на 76-м году жизни.

Печальную новость сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра. При этом вахтанговцы выразили глубочайшие соболезнования родным и друзьям усопшего. Также пресс-атташе театра Елена Кузьмина отметила, что о дате и месте прощания с Евгением Сергеевичем будет объявлено дополнительно.

Кроме того, Кузьмина рассказала о самом художнике. По ее словам, он работал в жанре портрета, натюрморта и пейзажа, а в последнее время занимался еще и абстрактным пуантилизмом. При этом полотна Евгения Вахтангова вошли в собрание московской Третьяковской галереи и петербургского Русского музея. «Он был большим другом и самым желанным гостем в Театре имени Евгения Вахтангова», - добавила собеседница ТАСС.