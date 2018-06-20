Ученые: брак спасает от преждевременной смерти

СЕГОДНЯ 12:09 2018-06-20T12:09:10+03:00

Специалисты установили, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта

Изменить размер текста: A A

Ученые Килского университета (Великобритания) уверяют, что им удалось обнаружить устойчивую связь между браком и человеческим долголетием. В частности, проведя ряд исследований, специалисты выяснили, что стабильное нахождение в семейных отношениях в разы снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, а также преждевременную смерть.

Для вывода подобной теории, ученые провели анализ 34 крупных исследований, проведенных в 1963-2015 годах и посвященных поиску связи между семейным положением и здоровьем.

В результате изучения специалисты установили, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта. У них риск смерти повышался на 42 и 55 процентов соответственно. Развод способствовал росту вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 25 процентов, а инсульта — на 16 процентов.

Люди же живущие в браке, значительно реже подвергались всем вышеприведенным негативным факторам.

Со слов ученых, все это объясняется тем, что женатые люди раньше замечают проблемы со здоровьем и вовремя обращаются за помощью к врачу. А также добросовестнее относятся к приему лечебных препаратов. Кроме того, они более обеспечены и имеют крепкие социальные связи, сообщает сайт «Утро.ру».

Общее число добровольцев, вошедших в выборку, составило более двух миллионов человек, возраст которых достигал 42-77 лет.