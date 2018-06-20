2018-06-20T14:25:49+03:00
Общество

В Индии мыши сгрызли в банкомате купюры на 1,2 млн рублей

Семейство грызунов поселилось внутри терминала
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Семейство мышей сгрызло в банкомате 1,23 миллиона рупийСемейство мышей сгрызло в банкомате 1,23 миллиона рупийФото: Евгения ГУСЕВА
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Мыши сгрызли запас денежных купюр в одном из банкоматов в индийском городе Тинсукия на востоке штата Ассам. Сумма съеденного составила более одного миллиона рублей.

Сообщается, что 19 мая, служащие охранной компании загрузили банкомат на сумму в три миллиона рупий. Эта сумма была заложена купюрами по 500 и 2000 рупий. А уже на следующий день терминал перестал работать. Однако это не сильно обеспокоило представителей компании, поэтому выяснить причину поломки банкомата только спустя три недели, 11 июня.

Открыв крышку, работники увидели внутри терминала ворох погрызанных банкнот и целое семейство мышей. Оказалось, что с момента загрузки терминала грызуны успели испортить 1,23 миллиона рупий (более 1,1 миллиона рублей). К счастью, часть купюр удалось спасти, однако банк все же понес серьезный ущерб, передает телеканал «360».

В настоящее время этим происшествием занимается полиция. Компании, обслуживающей банкомат, грозит наказание за безалаберность, пишет сайт argumenti.ru.

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