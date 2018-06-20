2018-06-20T14:33:32+03:00
В мире

Генсек НАТО заявил о наступлении "самого опасного момента" со времен холодной войны

По словам Йенса Столтенберга, сейчас перед военно-политическим блоком стоит множество самых разных вызовов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наступлении самого опасного момента со времен окончания холодной войны. По его словам, тогда перед североатлантическим альянсом стояла только одна "угроза" - Советский Союз, сейчас же их множество.

И если в то время, несмотря на опасность, в мире была стабильность и определенность, то теперь ситуация довольно непредсказуема, и военно-политический блок должен реагировать на вызовы, исходящие одновременно из самых разных направлений.

"В глобальном масштабе это самый опасный момент, по крайней мере после окончания холодной войны. Поэтому НАТО предприняла большие усилия для коллективной обороны", - сказал Столтенберг в интервью газете El Mundo.

Он подчеркнул, что альянс в три раза увеличил численность своих сил реагирования на Востоке.

Сайт kp.ru писал о том, что в последние годы НАТО активно развертывает свои войска вблизи российских границ, в частности, в Прибалтике и Польше, что по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, подрывает доверие и взаимопонимание в Европе.

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