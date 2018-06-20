Террорист, обвиняемый в попытке покушения на Терезу Мэй, собирался ее обезглавить

СЕГОДНЯ 14:54 2018-06-20T14:54:24+03:00

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В центральном уголовном суде Лондона с 19 июня продолжились слушания по делу о покушении на Терезу Мэй в 2017-м. 20-летнего Наизмура Захарию Рахмана и его друга 22-летнего Мохаммеда Акиба Имрана задержали по обвинению в попытке присоединиться к ИГ (запрещено в РФ) в Сирии и подготовке терактов.

«Рахман производил разведку в районе Даунинг-Стрит, а также приобрел самодельное взрывное устройство для проведения полномасштабной атаки на ворота и на входную дверь резиденции премьера», - рассказал прокурор Марк Хейвуд.

Вероятность успеха планируемого тогда теракта, по его словам, была высока. Узнать о нападении на Терезу Мэй и ее резиденцию удалось благодаря информатору британских служб, который выдавал себя за его союзника.

Как сообщает газета The Independent, в переписке с работающим под прикрытием агентом МИ-5, обвиняемый рассказал, что хочет «снять голову» с Терезы Мэй.

Другой подсудимый, Мохаммед Имран, обвиняется в стремлении присоединиться к ИГ и подготовке переезда в Сирию, находясь в поиске денег, поддельных паспортов и возможных маршрутов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй в декабре 2017-го. Злоумышленники были задержаны.