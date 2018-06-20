Экстрадированный в РФ глава банды киллеров Гагиев заключен под стражу
Главарь организованной преступной группировки Аслан Гагиев по кличке Джако, которого в среду, 20 июня, экстрадировали из Австрии в Россию, был помещен под стражу. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По версии следствия, возглавляемая задержанным банда киллеров начала свою преступную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. От их рук на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания погибли около 60 человек, в том числе правоохранители, чиновники и бизнесмены.
К настоящему моменту 23 члена ОПГ уже находятся в тюрьме. Двое из них были приговорены к к пожизненному заключению. Еще 13 человек остаются под стражей в ожидании судебного вердикта. Семеро объявлены в международный розыск. Один из членов банды Георгий Кусов на данный момент находится в Бельгии и ожидает экстрадиции в Россию.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Гагиев пытался избежать высылки из Австрии в нашу страну всеми средствами и даже имитировал аэрофобию - боязнь полетов.