2018-06-20T21:11:52+03:00
Общество

Экстрадированный в РФ глава банды киллеров Гагиев заключен под стражу

Еще семь членов преступной группировки находятся в международном розыске
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава ОПГ Аслан ГагиевГлава ОПГ Аслан ГагиевФото: YouTube
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Главарь организованной преступной группировки Аслан Гагиев по кличке Джако, которого в среду, 20 июня, экстрадировали из Австрии в Россию, был помещен под стражу. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, возглавляемая задержанным банда киллеров начала свою преступную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. От их рук на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания погибли около 60 человек, в том числе правоохранители, чиновники и бизнесмены.

К настоящему моменту 23 члена ОПГ уже находятся в тюрьме. Двое из них были приговорены к к пожизненному заключению. Еще 13 человек остаются под стражей в ожидании судебного вердикта. Семеро объявлены в международный розыск. Один из членов банды Георгий Кусов на данный момент находится в Бельгии и ожидает экстрадиции в Россию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Гагиев пытался избежать высылки из Австрии в нашу страну всеми средствами и даже имитировал аэрофобию - боязнь полетов.

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