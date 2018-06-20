Австрия выдала России главаря группировки киллеров, на счету которой более 60 жертв

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-20T18:43:43+03:00

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Если бы в России был список самых разыскиваемых лиц, Аслан Гагиев наверняка был бы в первой десятке. И когда во вторник его доставили из Вены в Москву, это стало большой победой правоохранительных органов. История ОПГ Джако - покруче тарантиновского сюжета в «Джанго освобожденном». Там охотники за головами гоняются за отъявленными бандитами, а заодно расправляются с работорговцами. Бандиты Джако тоже выбирали жертв, у которых рыльце в пушку. Расправлялись с нечистыми на руку оперативниками, чиновниками республиканского и городского уровней, бизнесменами... Группировка действовала в Москве, Подмосковье и в Северной Осетии более 10 лет, первые убийства датируются еще 2004 годом. А всего на счету банды не менее 60 убийств.

ДЕЛО СЛЕСАРЕВА-ПЛЫТНИКА

- Эти люди - волки, - говорит мне один из оперов, несколько лет гонявшийся за Джако и его бандитами. - В том смысле, что санитары леса. Жестокие, кровавые, их нужно судить и сажать... Но санитары. Люди Джако находили дельцов, тяготеющих к не совсем законным методам ведения дел, и отбирали все. А самих дельцов убивали. Это если схематично. Вы поднимите дело Слесарева, это хорошая иллюстрация.

Александр Слесарев - «авторитетный» предприниматель, владелец разорившихся банков Содбизнесбанк и «Кредиттраст». Его застрелили октябре 2005 года вместе с женой и 15-летней дочерью. Оказалось, что деньги вкладчиков - десятки миллионов долларов - Слесарев успел вывести еще до банкротства. Слесарев перекинул средства на фирму в Лихтенштейне, принадлежащую другому банкиру, Дмитрию Плытнику из банка «Национальный капитал». В результате убили и Плытника, и Слесарева.

- У банды Джако была самая настоящая финансовая разведка, - говорит друг Дмитрия Плытника Александр Шевченко. В середине нулевых он был одним из соучредителей «Национального капитала». - Однажды Дима предложил мне зарабатывать на выводе капиталов за рубеж. Помогать таким, как Слесарев. Я отказался, а Дима, видно, не устоял. Об их операции узнали люди Джако. И однажды Дима пропал.

Тело Плытника нашли через год. Оказалось, что банкира пытали, заставляя перевести на бандитов и фирму с деньгами Слесарева, и его, Плытника, собственные активы. Например, подмосковный пансионат «Жемчужина» за 25 миллионов долларов. Плытник все отдал. Знал, наверное, что все равно не выживет, но отдал. Его сразу убили и бросили тело в реку, привязав к блинам от штанги.

Когда Александр Слесарев стал слишком рьяно интересоваться судьбой денег, его тоже убили - вместе с семьей, чтобы не было наследников.

- Пока Дима считался пропавшим, «Жемчужину» перевела на себя некая Ирина Жидких, - рассказывает Александр Шевченко. - Она же приезжала в Лихтенштейн за деньгами Слесарева-Плытника. Сейчас Жидких в розыске и скрывается.

Если бы в России был список самых разыскиваемых лиц, Аслан Гагиев наверняка был бы в первой десятке

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ

«Экспроприации» пополняли общак банды Джако порой фантастическими суммами. Например, зампреда «Мира-банка» Анну Эткину и заместителя гендиректора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова расстреляли 29 сентября 2011 года в ресторане «Хуторок» на Ленинградском проспекте. Оба персонажа проходили по делу о хищении 3,3 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на развитие российского авиастроения. Эткина выжила, спасаясь от киллеров, она уехала в Израиль. А спустя три года в России ее заочно приговорили к 8 годам.

В 2014 году удалось задержать одного из членов банды Гагиева. Начав «колоться», он рассказал, что выстрелы в «Хуторке» были произведены в интересах Джако. Скорее всего, он и является конечным получателем миллиардов.

В средствах принуждения бандиты не стеснялись. По наводке задержанного киллера в 2015 году в Химкинском водохранилище нашли бочку с зацементированным телом председателя правления банка «Кугузовский» Олега Новосельцева. Банкира пытали несколько дней, пока не рассказал все, что нужно бандитам, а потом расправились в стиле чикагской мафии. Какие это были сведения, задержанный бандит, правда, не знал, но вряд ли речь шла о мелочи.

Участник преступной организации Артур Джиоев, являвшийся «правой рукой» руководителя преступной организацииФото: Следственный комитет России

ТАЙНЫЙ КОРОЛЬ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

- Гагиев вкладывал огромные суммы, заработанные в Москве, в активы в Северной Осетии, - говорит упомянутый выше оперативник. - Во Владикавказе, многие торговые и офисные центры через подставных лиц принадлежат Джако. Со временем вокруг этой собственности начались конфликты. Да и органы начали на пятки наступать. И тогда банда развязала настоящую войну. «Валили» всех - и коммерсантов, и чиновников, и оперов.

Мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев, зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев и руководитель отдела уголовного розыска МВД республики Виталий Чельдиев... Это самые известные жертвы северо-осетинского отделения банды. Примечательно, что непосредственные исполнители после задержания заявляли, что работают на ФСБ и выполняют спецзадания по борьбе с коррупцией. Так им, дескать, Аслан сказал.

Именно громкие убийства во Владикавказе заставили правоохранительные органы бросить на разгром банды серьезные силы. К расследованию подключились следователи СКР по Севевро-Кавказскому и Южному федеральным округам. О масштабах расследования говорит такой пример: чтобы добраться до оружия, сброшенного бандитами в Терек, следователи даже осушили часть русла реки.

К концу прошлого года 22 члена группировки были осуждены. Олег Гагиев, однофамилец главаря и предводитель владикавказского «отделения», получил пожизненное заключение. Остальные участники банды тоже отправились в колонии надолго.

"НЕ ВЫДАВАЙТЕ АСЛАНА РОССИИ"

Сам Джако попался на вокзале в Вене в январе 2015 года. Будучи в Австрии, Гагиев даже флеш-моб в свою поддержку развернул, пытался убедить австрийцев, что он жертва режима, нуждающаяся в политическом убежище.

- Меня зовут Майя. У меня мама заболела, Аслан Гагиев нам помог, без него мама не выжила бы, - женщина на видео смахивает слезу...

- Я Чермен. Аслан Гагиев помогал малоимущим, детям.

Таких видеороликов во всемирной паутине много. Все с английскими субтитрами и заканчиваются одинаково: «Я прошу Австрию об одном: не выдавайте Аслана России».

Будучи в Австрии, Гагиев даже флеш-моб в свою поддержку развернул, пытался убедить австрийцев, что он жертва режимаФото: скриншот видео

Ирония в том, что фокус может и сработать. Европейцам только повод дай признать российского преступника беженцем.

Следственный комитет три года добивался экстрадиции Гагиева. Однажды бандита даже к самолету повезли... Но адвокаты в последний момент предъявили справку: у клиента редкая форма аэрофобии - страха летать. А подцепил эту болезнь Гагиев... в австрийской тюрьме. Из-за недуга он, дескать, «может не пережить перелет». И австрийская фемида вернула хворого убийцу обратно!

После этого адвокаты подали очередную жалобу: по их мнению, Гагиева не следует выдавать, поскольку в России его не смогут содержать в таких условиях, как в Европе. Однако этот фокус уже не прошел.

КСТАТИ

Оборотни в погонах

Джако с готовностью платил сотрудникам правоохранительных органов, готовым поработать на него. К примеру, за участие в банде были осуждены офицеры СОБРа МВД России «Булат» - полковник Андрей Санкин, подполковники Виктор Пронин и Евгений Яшкин. Последний участвовал в 25 убийствах.

Бывший первый заместитель начальника управления СКР по Северной Осетии Аркадий Габалов после знакомства с Гагиевым уволился и вошел в банду. В 2013 году Габалов в Москве заплатил $100 тысяч подполковнику МВД России Вадиму Шавлохову - за возможность переснять на смартфон письмо, в котором глава МВД Северной Осетии Артур Ахметханов докладывал министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву о банде Гагиева. Шавлохов получил за эту фотографию 9 лет колонии строгого режима. В суде он заявил: мысль о том, что бывший следователь Габалов может работать на бандитов, ему даже не приходила. Наверное, полагал, что такие деньги ему платят просто за то, чтобы сделать фото на память.