На Украине принят закон о национальной безопасности

СЕГОДНЯ 14:13 2018-06-21T14:13:56+03:00

Согласно документу, приоритетным для страны является вхождение в ЕС и НАТО, а также развитие равноправных отношений с другими государствами

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Верховная рада приняла закон о национальной безопасности Украины. Соответствующий документ был одобрен депутатами в четверг, 21 июня.

Решение о принятии законопроекта поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе прописываются фундаментальные национальные интересы Украины. Так, первостепенным для страны считается интеграция в европейское пространство, вхождение в состав Евросоюза и НАТО, а также развитие "равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами".

В тексте закона также указывается, что расходы на оборонный сектор должны составлять не менее 5% от запланированного объёма ВВП, из них 3% должны идти на финансирование сил обороны. Кроме того, прописывается назначение гражданского министра обороны, говорится в документе, опубликованном на сайте Рады.

Напомним, что на Украине существует свой список угроз национальной безопасности, в который уже вошли множество российских актеров, певцов и других артистов. Так, например, в феврале этого года перечень пополнили Александр Фисенко, Егор Баринов, Евгений Бакалов и Александр Якимчук, передает сайт kp.ru.