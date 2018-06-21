СЕГОДНЯ 14:58 2018-06-21T14:59:17+03:00

Активисты требуют сохранить артефакты, найденные во время раскопок при строительстве торгового центра

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В четверг, 21 июня, протестующие ворвались в здание городского совета Киева. Участники акции протеста требуют сохранить артефакты, найденные во время раскопок при строительстве торгового центра в центре украинской столицы.

Как сообщает украинское «Общественное ТВ», речь идет о раскопках на Почтовой площади. Активисты также настаивают на сооружении музея на этой площади.

Около 100 протестующих собрались у здания горсовета с утра. Некоторые из участников акции прорвались в кулуары городского совета.

Прибывшие на место происшествия представители полиции охраняют вход в сессионный зал. Кроме того, митингующие уже установили палатки перед зданием.

Напомним, накануне в Харькове митингующие также прорвались в здание городского совета и засунули в мусорный бак заместителя мэра города.