Россиян хотят лишить компенсации за утраченное при ЧС жилье

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-21T15:05:32+03:00

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Если вы лишились жилой постройки из-за урагана или наводнения, обеспечить вас крышей над головой должны за казенный счет. Сейчас Минфин подготовил поправки в законопроект, по которым государство имеет право не компенсировать гражданам потерю жилья при чрезвычайной ситуации. Новые дома или квартиры будут предоставлять лишь на правах социального найма, а не в собственность. И то лишь в случаях, когда у оставшихся без крыши над головой людей нет другой недвижимости. Или если они признаны малоимущими.

С 1994 года для граждан действует «закон против стихии». Люди, чье жилье было разрушено из-за стихийных бедствий, имеют право на получение бесплатной новой квартиры в собственность. Не менее 33 кв. метров для одного человека и не менее 42 кв. метров для семьи из двух человек.

В пояснительной записке отмечается, что новая система строится «в целях сокращения расходов бюджета страны». А еще – для «повышения охвата страхованием принадлежащих гражданам (занимаемых ими) жилых помещений». Сейчас, по оценкам страховщиков, в России застраховано не более 5% жилья. Это один из самых низких показателей в мире.