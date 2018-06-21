Ученые: чашка кофе заменит диабетикам укол инсулина

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-21T17:40:44+03:00

Кофеин оказался полезным в борьбе с диабетом и ожирением Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Швейцарские биоинженеры разработали специальные регуляторы‐белки для лечения сахарного диабета, которые активируются в клетках кофеином. Для запуска работы такого регулятора необходимо просто употребить кофеин, который содержится, например, в чае, кофе или в энергетическом напитке.

Эффективность изобретения ученые уже проверили на лабораторных мышах, у которых были зафиксированы ожирение и диабет второго типа. В ходе исследования ученые давали выпить кофе грызунам на протяжении двух недель. Выяснилось, что потребление кофеина сократило у мышей количество глюкозы в крови. Помимо этого, за время эксперимента у грызунов уменьшился вес.

Специалисты надеются, что результаты их работы улучшат методы лечения пациентов, страдающих от сахарного диабета, передает Пятый канал.

Сахарный диабет — хроническое заболевание. Основным фактором развития диабета является при недостаточной выработке поджелудочной железы инсулина, передает телеканал «360».