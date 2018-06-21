2018-06-21T19:31:32+03:00
Общество

Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым

В пресс-службе телекомпании заявили, что изменения вызваны трансляцией матчей ЧМ-2018
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Владимир ПознерЖурналист Владимир ПознерФото: Александр ГЛУЗ
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Первый канал снял с эфира программу Владимира Познера, в которой тот берет интервью у известного писателя Эдуарда Лимонова, поскольку сетка вещания была значительно сдвинута из-за трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Такое заявление сделали в пресс-службе российской телекомпании.

"Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят. Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами", - передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Напомним, что еще в феврале этого года сам Познер сорвал прямой эфир одной из телекомпаний. Речь идет о программе канала "Аль-Джазира", в которой российский журналист принял участие по видеосвязи. Телеведущий не захотел вступать в дебаты и просто покинул студию, передает сайт kp.ru.

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