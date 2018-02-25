Владимир Познер: «Я сказал, что не хочу в этом участвовать. Встал и ушел»

25 Февр. 19:35 2018-02-26T01:13:13+03:00

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- Владимир Владимирович, мы на вашем сайте уже прочли, что случилось в эфире телеканала «Аль-Джазира». Вы говорите, что надеялись на объективный разговор о России и пошли туда именно с этой целью. Мне вот интересно, что осталось за кадром, что осталось недосказанным?

- Что касается моего участия в этой программе, то переговоры по этому поводу шли долго, нескольких недель, потому что я не участвую в записях, то есть, я не допускаю, чтобы меня потом подрезали, редактировали. Я настаивал на этом, и в конце концов они пообещали, что готовы работать в режиме прямого эфира. Они – Аль-Джазира – мне говорили, что стремятся сделать такую программу, чтобы их зрители – а у них международный зритель – лучше себе представляли, что происходит ныне в России.

Познер ушел из прямого эфира Аль-Джазира .

Я сказал, что в общем не очень доверяю, что так получится, но готов попробовать. Участников довольно долго обсуждали, пока не предложили такой состав – Евгения Альбац, Владимир Кара-Мурза и ваш покорный слуга. Я высказал опасения, что, учитывая их политические воззрения, это может превратиться в дебаты, и я не хотел бы в этом участвовать. Не потому, что я не участвую в дебатах – как раз участвую — но в данном случае изначально договаривались о другом, а именно об анализе того, что сегодня происходит в России и почему это происходит.

Ну, меня заверили, что так оно и будет. Но, к сожалению, буквально с самого начала всё пошло иначе, ведущий сразу очень агрессивно стал говорить о том, что вот «кагэбэшник Путин» будет баллотироваться…

Первым он обратился ко мне с вопросом, считаю ли я, что в России демократия? Я ответил, что нет, Россия не демократическая страна, это страна, которая только на пути к демократии, хотя есть некоторые признаки демократии. Потом высказалась Евгения Марковна, которая со мной была не согласна, и довольно резко. Ну а потом последовал небольшой монолог Кара-Мурзы, который призвал лидеров Запада не признавать легитимность выборов, не поздравлять Путина с победой в них и вообще, так сказать, бойкотировать Россию…

Я, послушав это, сказал, когда уже ко мне снова обратился ведущий, что это как раз то, в чем я не хочу принимать участия. Пусть эти два участника говорят, что хотят, сколько они хотят – это их право, а я больше не буду участвовать, спасибо большое за приглашение, встал и ушел.

Вот, собственно, и все. Я надеялся на то, что действительно будет разговор о том, что происходит в России, насколько все это трудно для страны, в которой вообще никогда не было демократии, что это процесс, который требует времени, что ни одна страна по взмаху волшебной палочки демократической не становилась, что это сложный очень процесс, что, очевидно, придется подождать, может быть, и не одно поколение.

Словом, я хотел дать развернутую картину истории России и сложности построения демократического общества в стране, в которой этого общества не было никогда.

Я надеялся, что будет такой взвешенный, интересный и полезный разговор. Ну, не получилось, что делать?

- Ясно.

- Я только не хотел бы, чтобы получилось впечатление, будто я осуждаю Альбац или Кара-Мурзу. Я с ними вообще не вступал ни в какие перебранки. У них своя точка зрения, ну и – на здоровье, они имеют на нее право. Просто я не хотел принимать участие в разговоре в таком тоне. Я прошу вас отнестись к моим словам крайне аккуратно.

- Хорошо.

Владимир Познер - о том, почему он отказался участвовать в эфире телеканала «Аль-Джазира» 00:00 00:00

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