Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме для пенсионеров
В министерстве труда и социальной защиты опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что на территории России будет установлен единый прожиточный минимум для пенсионеров со всех регионов.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас действительно готовятся изменения в соответствующую статью Федерального закона, однако они будут казаться несколько другой сферы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минтруд предлагает лишь установить единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионеров в субъектах нашей страны. Такие меры вызваны тем, что, согласно исследованиям, в ряде регионов ПМП необоснованно занижена или, наоборот, завышена.
"Планируется, что величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год в целях установления социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах, будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Особенно отмечается, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума не приведет к снижению доходов пенсионеров.