2018-06-21T21:35:18+03:00
Общество

Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме для пенсионеров

Новый подход к определению его величины действительно будет установлен, однако это не приведет к снижению доходов пожилых россиян
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Изменение порядка установления величины прожиточного минимума не приведет к снижению доходов пенсионеров, заявили в МинтрудеИзменение порядка установления величины прожиточного минимума не приведет к снижению доходов пенсионеров, заявили в МинтрудеФото: Евгения ГУСЕВА
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В министерстве труда и социальной защиты опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что на территории России будет установлен единый прожиточный минимум для пенсионеров со всех регионов.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас действительно готовятся изменения в соответствующую статью Федерального закона, однако они будут казаться несколько другой сферы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минтруд предлагает лишь установить единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионеров в субъектах нашей страны. Такие меры вызваны тем, что, согласно исследованиям, в ряде регионов ПМП необоснованно занижена или, наоборот, завышена.

"Планируется, что величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год в целях установления социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах, будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Особенно отмечается, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума не приведет к снижению доходов пенсионеров.

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