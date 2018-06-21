Пенсионеров переведут на единый прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-21T14:40:12+03:00

Чиновники утверждают, что если прожиточный минимум приведут к единому знаменателю, то это никак на размере пенсий не скажется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Минтруд предложил установить единый прожиточный минимум пенсионеров. Сейчас в каждом регионе этот показатель разный. В среднем по стране, по данным Росстата, - чуть больше 8 тыс. руб.

Прожиточный минимум — величина во многом виртуальная. Он нужен, потому что на его основе рассчитывается размер социальных пособий и стипендий. А пожилым людям, чьи пенсии ниже этого показателя, устанавливают доплаты. Чтобы совсем с голода не умерли. Такая система действует с 2010 года.

Чиновники утверждают, что если прожиточный минимум приведут к единому знаменателю, то это никак на размере пенсий не скажется. Это странно, если учесть, что по их же информации прожиточный минимум завышен в 71 регионе. А занижен всего лишь в 14.

В ведомстве уверяют, что такой дифференцированный расчет прожиточного минимума не обоснован и ситуацию надо менять.

Пока предложение Минтруда проходит общественные слушания. Говорят, оно вступит в силу в октябре этого года.

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для пенсионеров, людей трудоспособного возраста и детей. В среднем по России он сейчас составляет 9 786 руб.

По данным Росстата, средние зарплаты составляют 37 тыс. руб., а размер пенсий — 14 тыс.