Пенсионеров переведут на единый прожиточный минимум
Минтруд предложил установить единый прожиточный минимум пенсионеров. Сейчас в каждом регионе этот показатель разный. В среднем по стране, по данным Росстата, - чуть больше 8 тыс. руб.
Прожиточный минимум — величина во многом виртуальная. Он нужен, потому что на его основе рассчитывается размер социальных пособий и стипендий. А пожилым людям, чьи пенсии ниже этого показателя, устанавливают доплаты. Чтобы совсем с голода не умерли. Такая система действует с 2010 года.
Чиновники утверждают, что если прожиточный минимум приведут к единому знаменателю, то это никак на размере пенсий не скажется. Это странно, если учесть, что по их же информации прожиточный минимум завышен в 71 регионе. А занижен всего лишь в 14.
В ведомстве уверяют, что такой дифференцированный расчет прожиточного минимума не обоснован и ситуацию надо менять.
Пока предложение Минтруда проходит общественные слушания. Говорят, оно вступит в силу в октябре этого года.
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для пенсионеров, людей трудоспособного возраста и детей. В среднем по России он сейчас составляет 9 786 руб.
По данным Росстата, средние зарплаты составляют 37 тыс. руб., а размер пенсий — 14 тыс.