2018-06-21T22:19:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футбольная ассоциация Египта обжалует судейство в матче против России

Представители ЕФА усмотрели нарушения в нескольких эпизодах игры, из которой наша сборная вышла победителем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1Сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1Фото: REUTERS
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Египетская футбольная ассоциация амерена обжаловать судейство парагвайца Энрике Касереса в матче чемпионата мира по футболу между сборной Арабской Республики и командой России. Такое заявление сделал руководитель ЕФА Хани Або Рида.

По его словам, жалоба будет направлена в Международную федерацию футбола (ФИФА) в ближайшее время.

"Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам, когда Марван Мохсен упал в штрафной, это был очевидный пенальти. На моменте с автоголом Ахмеда Фатхи также было совершено нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу", - приводит слова Або Рида портал Filgoal.

Напомним, что матч сборной России против команды Египта в рамках второго тура группового этапа ЧМ состоялся во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Наши футболисты разгромили соперников со счетом 3:1 и вышли на первое место в группе А с шестью очками. Таким образом российская сборная досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

Египетская же команда не добрала очков в двух матчах и не смогла протий в 1/8 финала чемпионата, передает сайт kp.ru.

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