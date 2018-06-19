2018-06-19T22:53:02+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия сыграла просто божественно! Наши победили Египет 3:1 на чемпионате мира по футболу

В двух поединках домашнего ЧМ-2018 у нас - две победы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments27
Артем Дзюба забил гол в матче против Египта.Артем Дзюба забил гол в матче против Египта.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге завершился матч 2 тура чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом в рамках группы "А". В этой встрече наша команда показала отличную игру.

На 47-й минуте матча счет был открыл - в свои ворота гол забил Ахмед Фатхи. Спустя 12 минут Денис Черышев после паса Марио Фернандеса удвоил преимущество в матче. "Похоронным" для египтян стал гол Артема Дзюбы уже на 62-й минуте встречи.

Однако же, на 73-й минуте матча после просмотра специального видеоповтора был назначен пенальти в ворота наших. Лидер сборной Египта Мохамед Салах был точен - счет стал 3:1.

Окончательно все расклады проясняться завтра. Но мы - победили на ЧМ-2018 дважды!

Сайт KP.RU провел из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп обнял флаг США после своего выступления
Умер художник Евгений Вахтангов - внук основателя Вахтанговского театра
Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госдолг США
Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" установлен на игре ЧМ-2018 Россия - Египет
Саудовская Аравия решила сделать Катар островом
Дзюба и Черышев довели счет до разгромных 3:0 в матче ЧМ-2018 с Египтом
В начале второго тайма Египет забил в свои ворота, Россия повела 1:0 в матче ЧМ-2018
«Лекарств нет, конечно»: Орешкин рассказал о списке американских товаров под пошлинами
Первый тайм матча Россия - Египет завершился вничью 0:0
Умер балалаечник Михаил Рожков
ЕС сделал первый шаг к повышению стоимости шенгенской визы
СМИ узнали о намерении США выйти из Совета ООН по правам человека
Польша - Сенегал - 1:2. Поляки забили автогол, а сенегальцы - в пустые ворота
Суд в Москве арестовал предполагаемую румынскую шпионку Карину Цуркан
Состав России на матч против Египта на ЧМ-2018: Артем Дзюба начнет игру в атаке вместо Смолова
Школу в американском Ричмонде назвали в честь Барака Обамы
Мохамед Салах выйдет в стартовом составе Египта на матч с Россией на ЧМ-2018
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков
«Противоречат приказу суда»: в «Газпроме» прокомментировали действия «Нафтогаза» в Великобритании
Робби Уильямс объяснил неприличный жест во время церемонии открытия ЧМ-2018
Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС
Якуб Блащиковски проведет сегодня свой сотый матч в составе сборной Польши
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
Турция найдет альтернативу из-за отказа США поставить F-35
На Украине заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
"Как дела, Ману?": Макрон поставил на место проявившего фамильярность подростка
Двух пьяных ёжиков в Германии спасли сотрудники полиции