Россия сыграла просто божественно! Наши победили Египет 3:1 на чемпионате мира по футболу
В Санкт-Петербурге завершился матч 2 тура чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом в рамках группы "А". В этой встрече наша команда показала отличную игру.
На 47-й минуте матча счет был открыл - в свои ворота гол забил Ахмед Фатхи. Спустя 12 минут Денис Черышев после паса Марио Фернандеса удвоил преимущество в матче. "Похоронным" для египтян стал гол Артема Дзюбы уже на 62-й минуте встречи.
Однако же, на 73-й минуте матча после просмотра специального видеоповтора был назначен пенальти в ворота наших. Лидер сборной Египта Мохамед Салах был точен - счет стал 3:1.
Окончательно все расклады проясняться завтра. Но мы - победили на ЧМ-2018 дважды!
Сайт KP.RU провел из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.