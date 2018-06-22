2018-06-22T23:40:50+03:00
В мире

СМИ: Отца Майкла Джексона госпитализировали с последней стадией рака

Музыкальный продюсер боролся с болезнью некоторое время, однако по прогнозу врачей, излечение невозможно
Денис СУХОВ
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Джо ДжексонДжо ДжексонФото: REUTERS
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Отца Майкла Джексона, 89-летнего музыкального продюсера Джо Джексона, госпитализировали с последней стадией рака.

Об этом сообщает портам TMZ со ссылкой на членов семьи Джексона.

По данным издания, Джо Джексон уже некоторое время борется с болезнью, однако прогнозы врачей неутешительны — на текущей стадии она неизлечима. При этом доктора не смогли сказать семье продюсера, сколько ему осталось времени.

В свою очередь газета Daily Mail, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что у Джо Джексона диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы.

Напомним, Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five, основанной его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом. Он также создал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record и продюсировал своего сына Майкла Джексона после того, как он покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.

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