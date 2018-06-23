Матч Бельгия - Тунис: Лукаку и Мертенс появятся в стартовом бельгийцев на игру

СЕГОДНЯ 13:57 2018-06-23T13:57:46+03:00

Матч Бельгия - Тунис пройдет сегодня на стадионе "Спартак" в Москве. Фото: REUTERS

Стали известны команд на матч чемпионата мира о футболу

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В субботу, 23 июня, в Москве на стадионе "Спартак" пройдет матч 2 тура чемпионата мира по футболу между Бельгией и Тунисом. В первой игре бельгийцы победили Панаму 3:0, а Тунис проиграл Англии 1:2. Эта встреча важна для обеих сборных. У Бельгии - полностью боевой состав на поединок.

Стартовый состав сборной Бельгии целиком таков: Куртуа, Алдервейрельд, Вертонген, Мюнье, Боята, Витцель, де Брюйне, Карраско, Р.Лукаку, Мертенс.

Стартовый состав команды Туниса на матч против Бельгии: Бен Мустафа, Бен Юссеф С., Мериа, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Шири, Хаоуи, Бен Юссеф Ф., Хазри.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Тунис.