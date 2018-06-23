2018-06-22T19:28:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бельгия - Тунис 23 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Бельгия - Тунис 23 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная Туниса верит в успех в матче с Бельгией.Сборная Туниса верит в успех в матче с Бельгией.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сборная Бельгии примерно с 2014 года приезжает на все турниры в ранге "теневого фаворита". У команды - немало звезд в составе. Однако серьезных результатов пока что нету. ЧМ-2018 в России - очередная попытка бельгийцев добиться громких успехов. Стартовый поединок они выиграли 3:0 у Панамы, а теперь же - встреча с Тунисом на повестке дня. "КП" - о главных моментах матча Бельгия - Тунис, который пройдет на стадионе "Спартак" в Москве.

Статистика личных встреч Бельгия - Тунис 23 июня 2018

Сборные Бельгии и Туниса играли между собой три раза. И каждый раз это были, по сути, "разные поколения". В 1992 году Тенис выиграл 2:1 в товарищеской игре. В 2002 году на ЧМ в Японии была ничья 1:1. Ну а в 2014 году в Брюсселе Бельгия победила с минимальным счетом 1:0 команду Туниса.

Прогнозы на матч Бельгия - Тунис 23 июня 2018

Сборная Бельгии - фаворит предстоящей игры на чемпионате мира по футболу.

Трансляция матча Бельгия - Тунис 23 июня 2018

Трансляция матча Бельгия - Тунис 23 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 15:00 по московскому времени.

Бельгия - Тунис 23 июня 2018.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Нигерия – Исландия 22 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Нигерия – Исландия 22 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 июня 2018. Составы команд, прогнозы на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018 [видео]
Новости 24
Минфин не согласился с предложением Чубайса инвестировать пенсионные средства россиян
Пушков: Вопрос о выводе российских войск их Приднестровья нельзя решить без Тирасполя
СМИ: Отца Майкла Джексона госпитализировали с последней стадией рака
Группа «Аквариум» прокомментировала попытку сорвать уличный концерт Гребенщикова в Киеве
Причины смерти Наума Коржавина: поэт умер из-за проблем с сердцем
Актриса Анна Ардова находится в больнице на плановом лечении
Правительство планирует ввести акциз на смесь для кальянов
Новак встретится с министром энергетики США
В Кремле не исключили, что Путин может принять у себя советника Трампа
Первая крупная группировка ССА перешла на сторону правительства Сирии
Суд оставил Савченко под арестом
Похороны Наума Коржавина пройдут в России
"Пустая трата времени": Асад не видит смысла в переговорах с Трампом
Осужденный за терроризм Сенцов не будет просить помилования у Путина
Генассамблея ООН призвала РФ к полному выводу войск из Приднестровья
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ