Бельгия - Тунис 23 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Сборная Бельгии примерно с 2014 года приезжает на все турниры в ранге "теневого фаворита". У команды - немало звезд в составе. Однако серьезных результатов пока что нету. ЧМ-2018 в России - очередная попытка бельгийцев добиться громких успехов. Стартовый поединок они выиграли 3:0 у Панамы, а теперь же - встреча с Тунисом на повестке дня. "КП" - о главных моментах матча Бельгия - Тунис, который пройдет на стадионе "Спартак" в Москве.
Статистика личных встреч Бельгия - Тунис 23 июня 2018
Сборные Бельгии и Туниса играли между собой три раза. И каждый раз это были, по сути, "разные поколения". В 1992 году Тенис выиграл 2:1 в товарищеской игре. В 2002 году на ЧМ в Японии была ничья 1:1. Ну а в 2014 году в Брюсселе Бельгия победила с минимальным счетом 1:0 команду Туниса.
Прогнозы на матч Бельгия - Тунис 23 июня 2018
Сборная Бельгии - фаворит предстоящей игры на чемпионате мира по футболу.
Трансляция матча Бельгия - Тунис 23 июня 2018
Трансляция матча Бельгия - Тунис 23 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 15:00 по московскому времени.
Бельгия - Тунис 23 июня 2018.