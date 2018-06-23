2018-06-23T17:51:45+03:00
Происшествия

В Зимбабве произошло покушение на президента страны

Во время предвыборного митинга с участием Эммерсона Мгангагвы рядом с ним прогремел взрыв [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Зимбабве Эммерсон МгангагваПрезидент Зимбабве Эммерсон МгангагваФото: REUTERS
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Во время предвыбороного митинга в Зимбабве, который проходил на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, произошло покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву.

Во время демонстрации на которой перед много тысячной толпой собравшихся выступал глава государства, в непосредственной близости от Мгангагвы внезапно произошел взрыв.

По сообщениям местного изданиея HeraldНа, есть пострадавшие, но их количество и состояние пока неизвестны. Сам президент не пострадал и был спешно эвакуирован сотрудниками службы безопасности главы Зимбабве.

"Президент Мнангагва не был ранен и находится в государственной резиденции в Булавайо. Ведется расследование, общественности будет представлена более подробная информация.", — заявил пресс-секретарь Мнангагвы Джордж Чарамба (George Charamba), слова которого приводит издание.

Известно, что несколько членов охраны VIP-персон получили ранения. По неподтвержденным данным, вице-президент страны Кембо Мохади (Kembo Mohadi) получил ранение в ногу, также был ранен министр окружающей среды, воды и климата.

По информации издания, в местную клинику доставили двух высокопоставленных чиновников, однако их имена пока держатся в секрете.

Покушение на президента Зимбабве.

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