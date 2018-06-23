Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав другого государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности того, что в будущем республика может потерять свою независимость и войти в состав другого государства. Такое заявление политик сделал в пятницу, 22 июня, во время выступления на совещании Могилевской области.
Глава государства подчеркнул, что такая ситуация воплотится в реальность в случае, если региональные власти не будут четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве, и в результате экономика страны потерпит провал.
"Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - приводит телеканал ОНТ слова Лукашенко.
При этом президент не стал уточнять, в состав какого именно государства может войти Белоруссия.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Лукашенко принимал в Минске своего российского коллегу Владимира Путина, с которым ему удалось обсудить множество назревших вопросов, в частности, в сфере сельского хозяйства.