Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав другого государства

СЕГОДНЯ 18:37 2018-06-23T18:37:32+03:00

По мнению президента страны, такой исход возможен, если задачи в сельском хозяйстве не будут выполняться, и сфера экономики придет в упадок

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности того, что в будущем республика может потерять свою независимость и войти в состав другого государства. Такое заявление политик сделал в пятницу, 22 июня, во время выступления на совещании Могилевской области.

Глава государства подчеркнул, что такая ситуация воплотится в реальность в случае, если региональные власти не будут четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве, и в результате экономика страны потерпит провал.

"Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине", - приводит телеканал ОНТ слова Лукашенко.

При этом президент не стал уточнять, в состав какого именно государства может войти Белоруссия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Лукашенко принимал в Минске своего российского коллегу Владимира Путина, с которым ему удалось обсудить множество назревших вопросов, в частности, в сфере сельского хозяйства.