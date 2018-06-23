2018-06-23T19:26:10+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сенегальцы рассудят матч Россия - Уругвай на ЧМ-2018

Бригаду арбитров на поединок 3 тура чемпионата мира возглавит Маланг Дидхиу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Маланг Дидхиу будет главным судьей матча Россия - Уругвай.Маланг Дидхиу будет главным судьей матча Россия - Уругвай.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 23 июня, за два дня до последней игры сборной России на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 была официально назначена бригада арбитров на встречу с Уругваем. Она будет состоять из сенегальских рефери во главе с Малангом Дидхиу. Ему будут помогат Джибрил Камара, Эль-Хаджи Самба. Четвертый рефери - Бамлак Вейеса из Эфиопии. А резервным арбиром станет Хасан АльМахри из ОАЭ.

Матч Россия - Уругвай состоится в понедельник, 25 июня. Он пройдет на стадионе "Самара Арена" в волжском городе и начнется в 17:00 по московскому времени. По итогам двух первых игр на турнире сборные России и Уругвая прошли в 1/8 финала чемпионата мира.

В этой игре будет решено, кто по итогам группового этапа займет первое место, а кто станет вторым. Первая команда в итоге сыграет в Сочи, а вторая отправится в Москву на "Лужники", получив на один день отдыха больше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен
В Совфеде прокомментировали предложение Рады по обмену заключенными
ОПЕК предложила РФ присоединиться к организации в качестве наблюдателя
Футболисты сборной России прилетели в Самару на игру с Уругваем
Песков прокомментировал слова Помпео о скорой встрече Путина и Трампа
Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав другого государства
Лавров и глава МИД Бельгии обменялись футболками
"Размером с черешню": На Москву обрушились мощный град и дождь
В Зимбабве произошло покушение на президента страны
"Достижение года": Порошенко торжественно открыл дорожный знак
В Литве потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52
Бельгия разгромила Тунис 5:2 на ЧМ-2018 по футболу
Действующий президент Румынии будет баллотироваться на второй срок
Топ-менеджера Netflix уволили после его оскорбительных высказываниях о чернокожих
Власти Окинавы потребовали сократить военный контингент США на острове