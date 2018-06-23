Сенегальцы рассудят матч Россия - Уругвай на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:23 2018-06-23T19:26:10+03:00

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В субботу, 23 июня, за два дня до последней игры сборной России на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 была официально назначена бригада арбитров на встречу с Уругваем. Она будет состоять из сенегальских рефери во главе с Малангом Дидхиу. Ему будут помогат Джибрил Камара, Эль-Хаджи Самба. Четвертый рефери - Бамлак Вейеса из Эфиопии. А резервным арбиром станет Хасан АльМахри из ОАЭ.

Матч Россия - Уругвай состоится в понедельник, 25 июня. Он пройдет на стадионе "Самара Арена" в волжском городе и начнется в 17:00 по московскому времени. По итогам двух первых игр на турнире сборные России и Уругвая прошли в 1/8 финала чемпионата мира.

В этой игре будет решено, кто по итогам группового этапа займет первое место, а кто станет вторым. Первая команда в итоге сыграет в Сочи, а вторая отправится в Москву на "Лужники", получив на один день отдыха больше.