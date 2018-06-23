Сборная Мексики выиграла 2:1 у команды Южной Кореи в матче ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:53 2018-06-23T19:54:10+03:00

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В Ростове-на-Дону завершился матч 2 тура чемпионата мира по футболу. Мексика встречалась с Южной Кореей в крайне непростых условиях - на улице было жарко, 35 градусов тепла. И по своему сценарию поединок выдался невероятно упорным. Мексика едва не потеряла свои три очка.

На 26-й минуте точным ударом с пенальти счет в поединке открыл опытный форвард Карлос Вела. Мексиканцы ушли на перерыв лидерами в счете - 1:0. Во второй же половине встречи Южная Корея и Мексика обменялись забитыми голами.

Сначала на 66-й минуте Хавьер Эрнандес забил второй мяч, увеличив преимущество своей команды до 2:0. Ну а в финале поединка небольшую интригу попытался заронить Сон Хын Мин. Главная звезда сборной Кореи забил мяч на третьей из пяти добавленных к матчу минут.

Однако на большее команду Южной Кореи не хватило. Они проиграли второй матч подряд на турнире и потеряли шансы на выход в 1/8 финала турнира. Ну а Мексика официально оформит свой выход в следующий раунд, похоже, после окончания матча Германия - Швеция, который пройдет чуть позже сегодня в Сочи.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию поединка Мексика - Южная Корея.