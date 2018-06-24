Столичный департамент спорта призвал не посещать площадку на Воробьевых горах для просмотра матча с Уругваем

СЕГОДНЯ 13:11 2018-06-24T13:20:27+03:00

Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, в ведомстве советуют искать альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля в Москве

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Футбольных фанатов в Москве призвали не посещать площадку фестиваля болельщиков на Воробьевых горах для просмотра матча чемпионата мира между сборными России и Уругвая в понедельник, 25 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте спорта и туризма.

«В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Подобные меры были приняты дважды - 14 и 19 июня в часы противостояния сборной России командам Саудовской Аравии и Египта», - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что закрытие площадки очень огорчает тех, кто хотел туда попасть.

«Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», - отмечается в сообщении.

Напомним, последний матч группового этапа с участием российской сборной состоится в понедельник на стадионе «Самара Арена». Наша команда, уже точно проходящая в 1/8 финала, встретится с представителями Уругвая.