Новак: ОПЕК+ за время действия сделки недопоставила более 1 млрд баррелей нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что за время действия сделки ОПЕК+ страны-участницы недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти.
"Я хочу особо отметить, что за эти 17 месяцев, благодаря совместным действиям стран ОПЕК и "не ОПЕК", на рынок не поставлено, дополнительно сокращено более 1 млрд баррелей нефти", - сказал Новак по итогам встречи ОПЕК+.
По его словам, во время встречи страны ОПЕК+ не стали корректировать цели сделки.
"Мы обсуждали. Но даже по новым параметрам - разные (выводы). Поэтому корректировки не стали делать", - сообщил министр.
Он отметил, что нарастить добычу нефти могут восемь - десять стран, принимающих участие в сделке ОПЕК+, включая Россию. Не исключено, что страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти на весь 1 млн баррелей в сутки.
"Есть ряд стран, которые имеют свободные мощности, имеют возможность, начиная с июля, увеличить объемы добычи. Это порядка восьми - десяти стран, в том числе и Российская Федерация", - добавил Новак, передает ТАСС.