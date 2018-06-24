Новак: ОПЕК+ за время действия сделки недопоставила более 1 млрд баррелей нефти

СЕГОДНЯ 14:25 2018-06-24T14:25:19+03:00

По словам главы Минэнерго РФ, в течение трех месяцев участники ОПЕК+ подготовят документы по продолжению сотрудничества после 2018 года

Изменить размер текста: A A

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что за время действия сделки ОПЕК+ страны-участницы недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти.

"Я хочу особо отметить, что за эти 17 месяцев, благодаря совместным действиям стран ОПЕК и "не ОПЕК", на рынок не поставлено, дополнительно сокращено более 1 млрд баррелей нефти", - сказал Новак по итогам встречи ОПЕК+.

По его словам, во время встречи страны ОПЕК+ не стали корректировать цели сделки.

"Мы обсуждали. Но даже по новым параметрам - разные (выводы). Поэтому корректировки не стали делать", - сообщил министр.

Он отметил, что нарастить добычу нефти могут восемь - десять стран, принимающих участие в сделке ОПЕК+, включая Россию. Не исключено, что страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти на весь 1 млн баррелей в сутки.

"Есть ряд стран, которые имеют свободные мощности, имеют возможность, начиная с июля, увеличить объемы добычи. Это порядка восьми - десяти стран, в том числе и Российская Федерация", - добавил Новак, передает ТАСС.