2018-06-24T16:07:05+03:00
Общество

На Гавайях ужесточили наказание для туристов за селфи с вулканом

За проникновение к извергающемуся вулкану Килауэа арестовали уже 40 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Извержение вулкана Килауэа на ГавайяхИзвержение вулкана Килауэа на ГавайяхФото: REUTERS
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На Гавайях ужесточили наказание для туристов за селфи с извергающимся вулканом Килауэа. Ранее за проникновение к вулкану уже арестовали 40 человек.

«Примерно 40 туристов и местных жителей арестовали после того, как они проникли за заградительные барьеры, чтобы сделать селфи с извергающимся вулканом Килауеэа на Гавайях. В связи с этим происшествием власти островов ужесточили наказание за нахождение в опасных местах», — пишет газета The Telegraph со ссылкой на официальных представителей штата Форчун.

Отмечается, что за присутствие рядом с извергающимся вулканом и другими опасными объектами грозит срок тюремного заключения до года или штраф до пяти тысяч долларов.

«Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, поэтому даже небольшие кусочки могут убить", — сообщила представитель администрации округа Гавайи Джанет Снайдер,.

Так, 20 мая турист был травмирован после попадания в него лавовых брызг. Кроме того, при извержении вулкана наблюдаются ядовитые испарения, которые могут вызвать раздражение кожи глаз и затруднение дыхания.

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