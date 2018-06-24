На Гавайях ужесточили наказание для туристов за селфи с вулканом

СЕГОДНЯ 16:07 2018-06-24T16:07:05+03:00

За проникновение к извергающемуся вулкану Килауэа арестовали уже 40 человек

Изменить размер текста: A A

На Гавайях ужесточили наказание для туристов за селфи с извергающимся вулканом Килауэа. Ранее за проникновение к вулкану уже арестовали 40 человек.

«Примерно 40 туристов и местных жителей арестовали после того, как они проникли за заградительные барьеры, чтобы сделать селфи с извергающимся вулканом Килауеэа на Гавайях. В связи с этим происшествием власти островов ужесточили наказание за нахождение в опасных местах», — пишет газета The Telegraph со ссылкой на официальных представителей штата Форчун.

Отмечается, что за присутствие рядом с извергающимся вулканом и другими опасными объектами грозит срок тюремного заключения до года или штраф до пяти тысяч долларов.

«Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, поэтому даже небольшие кусочки могут убить", — сообщила представитель администрации округа Гавайи Джанет Снайдер,.

Так, 20 мая турист был травмирован после попадания в него лавовых брызг. Кроме того, при извержении вулкана наблюдаются ядовитые испарения, которые могут вызвать раздражение кожи глаз и затруднение дыхания.