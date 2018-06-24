2018-06-24T16:25:43+03:00
Политика

Боевики «ан-Нусры»* готовят новую провокацию в сирийском Идлибе

Террористы организовали в провинции постановочные съемки
Дарья ИВАШКИНА
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Террористы готовят новую провокацию в СирииТеррористы готовят новую провокацию в СирииФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 июня, в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили о готовящейся террористами провокации.

Как выяснилось, в минувшую пятницу, 22 июня, съемочная группа информагентства одной из ближневосточных стран совместно с боевиками запрещенной в России террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра» сняла в сирийской провинции Идлиб постановочные кадры. По словам местных жителей, на этих кадрах показана эвакуация населения в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и «восстановление» зданий, якобы разрушенных российскими и сирийскими авиаударами.

«Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов «Джабгат ан-Нусра», - говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Также там подчеркивается, что отснятые боевиками материалы нужны, чтобы снова обвинить Россию и получить дополнительное финансирование на террористическую группировку через западные неправительственные организации, работающие в Идлибе.

Отметим, боевики организовывали подобное и раньше. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле провокация «с применением химического оружия» в городе Дума стала поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

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