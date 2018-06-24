2018-06-24T19:15:01+03:00
Политика

Асад определил дату проведения муниципальных выборов в Сирии

Согласно подписанному главой арабской республики указу, голосование пройдет 16 сентября этого года
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 июня, президент Сирии Башар Асад подписал указ о проведении выборов в местные органы власти арабской республики. Согласно этому документу голосование пройдет 16 сентября текущего года.

Стоит отметить, что парламентские выборы проводились в Сирии в апреле 2016 года, причем явка на них превысила 70%. А президента сирийцы выбирали в 2014 году: тогда победу одержал Башар Асад, получив 88,7% голосов. Следующие же президентские выборы в арабской республике запланированы на 2021 год, передает агентство SANA.

А в настоящее время в Сирии идет процесс формирования Конституционного комитета, который должен будет выработать рекомендации по внесению изменений в конституцию страны, принятую в 2012 году.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье сирийский лидер Башар Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны. При этом он высказал мнение о том, что европейские компании, предлагающие помощь, на самом деле заботятся только о своей выгоде.

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