2018-06-24T14:47:47+03:00
Политика

«У нас достаточно сил»: Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны

По мнению главы арабской республики, европейские компании, предлагающие помощь, на самом деле заботятся только о своей выгоде
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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Президент Сирии Башар Асад, общаясь в воскресенье, 24 июня, с российскими журналистами, заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны. По его словам, у арабской республики достаточно сил на это. Между тем глава САР признает, что восстановление может занять чуть больше времени, чем предполагалось изначально.

«Несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены. (Если) нет денег - займем у наших друзей, у сирийцев, живущих за рубежом, у нашей казны. Мы не беспокоимся об этом», - сказал сирийский лидер.

Как считает Асад, европейские компании, предлагающие помощь его стране, на самом деле заботятся только о своей выгоде. «Когда страны Европы говорят о помощи в восстановлении Сирии, они думают не о помощи Сирии, а о том, как заработать», - подчеркнул президент САР в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле Башар Асад оценил объем необходимых для восстановления Сирии инвестиций в 400 миллиардов долларов. «Это будет стоить не менее 400 миллиардов долларов, на это понадобится 10 - 15 лет», - сказал тогда глава арабской республики.

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