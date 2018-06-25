2018-06-25T02:50:49+03:00
В мире

Власти Сингапура рассказали о расходах на проведение саммита КНДР-США

По данным МИД республики, организация мероприятия потребовала 12 млн долларов
Денис СУХОВ
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Власти Сингапура рассказали о расходах на проведение саммита КНДР-СШАВласти Сингапура рассказали о расходах на проведение саммита КНДР-СШАФото: REUTERS
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Поведение саммита КНДР-США на острове Сентоса обошлось правительству Сингапура почти в 12 млн долларов США. Об этом говорится в заявлении МИД республики, распространенном в воскресенье.

В ведомстве отметили, что основная часть расходов пришлась на меры безопасности, предпринятые в преддверии и непосредственно вовремя саммита. Вместе с тем, представитель министерства коммуникаций и информации Сингапура сообщил, что на открытие и функционирование международного пресс-центра было выделено 2,9 млн долларов.

Ранее премьер-министр Сингапура заявил, что проведение саммита КНДР-США обошлось стране примерно в 15 млн долларов. В то же время местные эксперты подсчитали, что как минимум треть этой суммы удалось компенсировать за счет дополнительного заработка от размещения прибывших иностранных журналистов — освещать событие приехали до 4 тысяч представителей СМИ. При этом каждый репортер пробыл в Сингапуре в среднем три дня и потратил не менее 449 долларов на проживание, питание и перемещение.

Напомним, 12 июня на в отеле «Капелла» на сингапруском острове Сентоса состоялась историческая встреча президента США и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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