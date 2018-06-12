Трамп показал Киму своего «зверя». Итоги исторического саммита США-КНДР в Сингапуре

СЕГОДНЯ 10:51 2018-06-12T11:07:23+03:00

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (в том числе с использованием реакции неуправляемого расщепления урана).

Когда напряжение достигла пика — прилетел голубь, а может, и ястреб мира: 1 апреля (оцените дату) в Пхеньян прибыл только что назначенный и.о. госсекретаря США, ранее работавший директором ЦРУ, Майк Помпео. Переговоры с 35-летним лидером из династии Кимов тот провёл успешно, КНДР даже отпустила трёх американских граждан, арестованных на её территории за якобы шпионаж. И согласилась сесть за стол переговоров на ещё более высоком уровне. Помпео же после столь удачной миссии благополучно прошёл голосование на пост госсекретаря в Конгрессе и избавился от приставки «и.о.». Шутка ли — между Штатами и народно-демократической республикой нет мирного договора с момента окончания Корейской войны 1950-53 годов. А какой политик не мечтает вписать себя в историю ангелом примирения!..

Думаете, на этом приключения закончилось, и все стали жить дружно? Как бы не так. Три недели назад, 24 мая, Пхеньян в знак готовности к компромиссам взорвал подземный полигон по испытаниям ядерного оружия. И всего через пару часов Белый дом опубликовал почти издевательское коммюнике: не нравятся нам, дескать, ваши жёсткие заявления в последнее время; саммит надо если не отменить, то уж точно отложить. «Трамп сообщил Киму: слово, данное простецу, силы не имеет», — стали шутить по этому поводу в соцсетях.

Но драматург у этой постановки был великолепный — и после пары пируэтов два дородных мужчины вновь перешли из состояния почти войны в режим «вечной дружбы» — точь-в-точь Александр I и Наполеон, успевшие за две недели июня 1807 года провести кровопролитную битву при Фридланде и заключить Тильзитский мирный договор.

Было ли вся предыдущая буйная бравада Кима и Трампа искренней, либо мир наблюдал умело разыгранный фарс, набивающий очки каждому игроку, — по большому счёту, не так уж важно. Главное, что стороны впервые сели за стол переговоров — в райском месте, на курортном острове Сентоса, куда из основной части Сингапура нужно попадать по мосту. Точкой рандеву стал фешенебельный отель «Капелла».

Трамп и Ким прогулялись по парку наедине, без переводчиковФото: REUTERS

О важности события свидетельствовала даже реакция журналистов, подававших как великую сенсацию любые детали — вплоть до тех, что на других международных встречах, даже уровня недавней G7, никому не интересны:

«Ким Чен Ын сделал селфи с главой МИД Сингапура».

«Майк Помпео согласился на просьбу Пхеньяна провести саммит без журналистов».

«У экономического советника Трампа случился сердечный приступ». (На самом деле да: речь идёт о 70-летнем Ларри Кудлоу, который остался в США и уже пошёл на поправку).

«Стало известно, какое блюдо подавалось саммите: говяжьи рёбра с картофелем и брокколи на пару».

«Трамп и Ким отведали креветочный коктейль с салатом и прогулялись по парку наедине, без переводчиков».

«Трамп показал Киму своего «зверя» (речь о президентском лимузине, если что).

Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в СингапуреФото: REUTERS

«При первой встрече в Эрфурте 27 сентября 1808 г. они с жаром обнялись и расцеловались публично и не переставали проделывать это две недели подряд. Публичность была самым главным в этих объятиях и поцелуях: для Наполеона эти поцелуи утратили бы всю свою сладость, если бы о них не узнали австрийцы, а для Александра I — если бы о них не узнали турки» (ой, это уже из книги Евгения Тарле «Наполеон», извините).

Тем не менее, обстановка с самого начала сложилась рабочая: перед основной встречей первых лиц обе делегации провели многочасовые «пристрелочные» совещания — в отеле попроще, «Ритц-Карлтоне». Главным вопросом стала, говоря дипломатическим языком, «денуклеаризация» — полный отказ Пхеньяна от ядерного оружия (ЯО) и средств его создания; сейчас, по оценкам экспертов, у республики около дюжины «царь-бомб», и производственные мощности позволяют быстро нарастить это количество до 40-50 единиц. Разумеется, уничтожение ЯО должно проходить под контролем независимых экспертов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Саммит прошёл, кстати, 12 июня, в День России — возможно, это такой троллинг со стороны Белого домаФото: REUTERS

Взамен Белый дом тоже готов пойти на уступки. Сократить контингент звёздно-полосатых войск в соседней Южной Корее (но не совсем их отозвать, нет; ишь, чего захотели!). А также оказать «инвестиционную помощь» и частично снять санкции (опять-таки, пока не ясно, какие и в каком размере).

Главное же, Помпео передал гарантию, что, в случае отказа от «предохранителя» в виде ядерного оружия, Штаты не будут пытаться свергнуть Кима «по ливийскому сценарию».

«Оба союзника обманывали друг друга, оба это знали, хотя еще пока и не вполне, оба не доверяли друг другу ни в чем и оба нуждались друг в друге». (Евгений Тарле. «Наполеон».)

В итоге — в Москве в тот момент из-за разницы во времени ещё стояло раннее утро, — стороны подписали финальное коммюнике.

— Горжусь нашими достижениями. Документ заключили важный, всеобъемлющий, полный. Подумываем пригласить Ким Чен Ына на следующий саммит в Вашингтон, — сообщил Трамп.

— Прошлое остаётся в прошлом, мир увидит грандиозные изменения, — столь же расплывчато, но благодушно вторил ему Ким.

Подробности итоговой декларации саммита пока не оглашаются. Но уже ясно, что любого другого политика, не столь ненавистного либеральной аудитории, после таких заслуг ждала бы как минимум Нобелевская премия. Конечно, надо ещё посмотреть, что за «новый мир» смогут обеспечить друг другу «два наполеона» — но, в любом случае первый шаг к этому миру сделан.