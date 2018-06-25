2018-06-25T07:29:04+03:00
Москва

В московском метро составили рейтинг самых популярных у иностранцев станций

На станции «Площадь Революции» ежедневно покупают билеты более 3 тысяч туристов
Екатерина БОЛГОВА
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Болельщик из Аргентины в МосквеБолельщик из Аргентины в МосквеФото: REUTERS
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В московском метро составили рейтинг самых популярных у иностранцев станций. На первом месте оказалась «Площадь Революции», где ежедневно обращаются к англоговорящим кассирам более 3 тысяч туристов.

Второе место заняла «Лубянка» — здесь каждый день покупают билеты около 2,8 тысячи иностранцев. На третьей позиции — станция «Охотный Ряд» с показателем около 2,4 тысячи туристов.

В пятерку также попали станция «Киевская» кольцевой линии, где обращаются к англоговорящим сотрудникам больше 2,2 тысячи иностранцев, а также «Спортивная» и «Патризанская» - по 1,9 тысячи туристов каждая.

В пресс-службе метро отметили, что говорящих по-английски кассиров можно найти на 70 столичных станциях. Кассовые окна таких сотрудников помечены стикерами We speak English, передает РИА Новости.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России впервые проводится чемпионат мира по футболу. В ожидании мероприятия мэрия Москвы провела для контролеров общественного транспорта инструктажи по разрешению конфликтных ситуаций.

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