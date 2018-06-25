2018-06-25T08:26:21+03:00
Политика

В ДНР заявили, что отразили нападение украинских силовиков на южном направлении

По предварительным данным, были ликвидированы до трех украинских силовиков, отметили в оперативном командовании ДНР
Екатерина БОЛГОВА
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В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направленииВ ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направленииФото: REUTERS
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В оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики атаковали позиции сил в районе поселка Коминтерново.

"Украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерново, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициям ДНР. По предварительным данным, до трех силовиков были ликвидированы, не менее четырех получили ранения", - передает слова представителя оборонного ведомства Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что ранение получил один военнослужащий ДНР. Атаку группы силовиков сопровождал минометный обстрел, но силы самопровозглашенной республики ответили огнем из стрелкового оружия.

Глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что в течение суток силовики нарушали перемирие пять раз и выпустили у линии соприкосновения больше 50 различных боеприпасов.

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