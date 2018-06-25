Глава Пентагона проведет переговоры с руководством Китая

СЕГОДНЯ 09:50 2018-06-25T09:50:10+03:00

По словам Джеймса Мэттиса, он рассчитывает на открытый диалог с лидерами КНР

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис проведет переговоры с военно-политическим руководством Китая в ходе визита в эту страну 26-28 июня.

"По приглашению члена Госсовета и министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Китай с визитом 26-28 июня. С ним встретятся руководители китайского государства и Вооруженных сил КНР", - сообщил представитель министерства обороны КНР, передает агентство "Синьхуа".

Он отметил, что участники переговоров обменяются мнениями по вопросам военных связей США и Китая.

"Развитие здоровых и устойчивых отношений между армиями Китая и США соответствует взаимным интересам обеих сторон, а также всеобщим ожиданиям международного сообщества», - подчеркнул представитель Минобороны США.

Ожидается, что Пекин поднимет тему провокационных заходов американских военных кораблей в акватории Южно-Китайского моря. Кроме того, КНР обеспокоена укреплением связей в военной области между США и Тайванем.