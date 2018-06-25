В Госдуме прокомментировали слова украинского депутата об обнищании Украины

СЕГОДНЯ 10:41 2018-06-25T10:41:43+03:00

Накануне, депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти довели население своей страны до обнищания Фото: REUTERS

Накануне лидер украинской партии "За жизнь" Вадим Рабинович рассказал о крахе своей страны

Изменить размер текста: A A

Слова депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича о том, что страна нищенствует, достаточно емко отражают крах политики нынешних киевских властей. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Оценки Рабиновича совершенно правдивы, нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт. Я бы дополнил Рабиновича: уничтожение потенциала Украины происходило все её годы независимости. Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти в этом процессе поставили точку», — отметил Цеков.

Российский парламентарий подчеркнул, что без России у Украины просто нет будущего. Причем во всех сферах. И как будет восстанавливаться страна, да и восстановится ли уже — большой вопрос, приводит слова Цекова RT.

Накануне, депутат Верховной Рады и лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинские власти довели население своей страны до обнищания.