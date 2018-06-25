Депутат Рады: Власти Украины довели население страны до обнищания

СЕГОДНЯ 05:22 2018-06-25T05:22:42+03:00

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Украинские власти довели население своей страны до обнищания. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», - заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Также парламентарий не согласился со словами министра социальной политики Украины о том, почему в стране самый низкий в Европе уровень зарплат. В правительстве уверены, что такая ситуация сложилась благодаря тому, что 40% экономики страны работает в тени, и на самом деле украинцы имеют дополнительные доходы, которые не декларируют.

«Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство», - сыронизировал по этому поводу Рабинович.

Как сообщал сайт «КП», ранее Рабинович предрек Украине скорую экономическую катастрофу, так как Киев залез в неподъемные долги перед Европой.