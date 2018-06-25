2018-06-25T11:03:16+03:00
Москва

Работников московских больниц обучат этике общения

Первыми курсы врачебной этики начнут посещать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
Екатерина БОЛГОВА
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Работников московских больниц отправят на курсы врачебной этикиРаботников московских больниц отправят на курсы врачебной этикиФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудников столичных больниц обучат этике общения с пациентами. А первыми курсы врачебной этики начнут посещать работники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Обучение пройдут заведующий отделением, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития департамента здравоохранения города Москвы им расскажут, как правильно вести диалог с пациентом, чтобы его успокоить и не вызвать негативную реакцию, и что нужно предпринять самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания", — сообщила мэрия Москвы.

В рамках пилотного проекта в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сотрудники научатся эффективнее распределять задачи и сотрудничать с другими работниками.

Уже в 2019 году к проекту присоединятся другие отделения НИИ. А затем этот опыт будет применен и в других стационарах столичного департамента здравоохранения.

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