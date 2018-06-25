2018-06-25T12:29:17+03:00
Наука

Американские ученые воссоздали мозг неандертальца

Данное открытие поможет в борьбе с аутизмом, уверены заокеанские специалисты
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Не секрет, что неандертальцы обладали абстрактным мышлениемНе секрет, что неандертальцы обладали абстрактным мышлениемФото: EAST NEWS
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Мозг неандертальцев по своим свойствам напоминает органоиды, которые входят в состав мозговых клеток людей, страдающих аутизмом. К такому выводу пришли ученые из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан‐Диего.

Перед тем, как сделать революционное открытие, американским специалистам удалось в лабораторных условиях вырастить небольшой мозг неандертальца. Это стало возможным в процессе мутации древнего генома. Стволовые клетки и ДНК неандертальцев были искусственно «укоренены», в результате чего получились необычные органоиды.

«У современных людей такие изменения связаны с дефектами развития мозга, что затрудняет социализацию. Если мы считаем, что это было одним из наших преимуществ перед неандертальцами, то такое объяснение имеет смысл», – отметила руководитель группы ученых Элисон Мюотри.

Не смотря на схожесть указанных связей воссозданного мозга древнего человека с теми, что есть у аутистов, биологи отмечают, что не хотели бы обидных сравнений людей с неандертальцами. В то же время, они подчеркивают, что данное важное наблюдение возможно в будущем поможет изучить природу аутизма, пишет «Ридус».

В дальнейших планах американских специалистов – вживить мини-мозги роботам. Если эксперимент пройдет удачно, они смогут напрямую сравнить человека и неандертальца.

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