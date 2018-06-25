Бывшего генсека НАТО не пустили в США

СЕГОДНЯ 12:43 2018-06-25T12:43:36+03:00

Он получил автоматический отказ во въезде из-за отметки в паспорте о визите в Иран

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США отказали во въезде в страну Хавьеру Солану, бывшему генсеку НАТО и экс-министру иностранных дел Испании. Он должен был посетить Брукингский институт в Вашингтоне для выступления перед студентами.

Отказ во въезде был совершено автоматически: система отклоняет запрос, если считывает в паспорте отметки о посещении таких стран, как Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен.

Приехать в США после визитов в эти страны возможно только с визой, в то же время как все остальные испанцы для краткосрочных поездок на менее чем 90 дней в разрешительном документе не нуждаются. Несмотря на это, гарантии, что они пройдут границу, нет, поэтому многие гости США предпочитают получать электронное разрешение на поездку заранее.

Как заявляет Хавьер Солана изданию El Pais, сейчас он занят оформлением визы. Бывший генеральный секретарь НАТО занимал свой пост в 1995-1999 годах и находился на должности министра иностранных дел Испании с 1992 по 1995 года.