Более 100 человек отравились на свадьбе в Грузии и доставлены в больницы

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-25T13:02:02+03:00

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В Грузии свадебные торжества закончились массовым отравлением. Инцидент произошел на западе страны в аджарском городе Батуми. С жалобами на боли в животе гости стали обращаться к медикам еще как во время мероприятия, которое проходило в одном из банкетных залов портового города, так и по окончании свадьбы.

В общей сложности к настоящему моменту из 400 гостей порядка 100 человек были госпитализированы с подозрением на интоксикацию. По сообщениям местных СМИ, у них у всех одни и те же симптомы - лихорадка, тошнота, высокая температура.

Что именно стало причиной такого массового отравления людей, медики пока не готовы ответить. Произошедшим уже заинтересовались местные правоохранительные органы. Они ведут расследование инцидента. Большинство лиц, обратившихся к врачам за помощью после отравления, уже выписано из больниц, несколько человек еще продолжают лечение в стационарах.

В самом же заведения общепита, как пишут «Дни.ру», заявили, что не могут уточнить, что могло стать причиной такого досадного происшествия, и отмечают, что среди пострадавших находятся и несколько работников банкетного зала.