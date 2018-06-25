Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице

СЕГОДНЯ 15:59 2018-06-25T15:59:52+03:00

После матча обещание болельщицы прокомментировал и сам Стоунз Фото: REUTERS

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Пользователь Twitter под ником @jessmcfc выразила сомнения в способностях защитника сборной Англии Джона Стоуза, опубликовав сообщение, в котором пообещала сделать татуировку с изображением 24-летнего игрока "Манчестера", если тот забьет гол за национальную команду. В следущем же своем матче Стоуз выиграл этот неформальный спор, оформив дубль в ворота Панамской сборной.

Ответ болельщице не заставил себя долго ждать: "Я оплачу," - обратился к ней в своем блоге Кайл Уокер, одноклубник Строуза

После матча обещание болельщицы прокомментировал и сам Стоунз.

"Надеюсь, её (их) будет сделать не так больно," — сказал футболист, намекая на то, что за два гола полагается две татуировки.

Выполнит ли незадачливый юзер свое обещание - неизвестно, вскоре после ответа Кайла Уокера он удалил "твит" и ограничил доступ к странице.

Сборная Англии одержала победу над командой Панамы, закончив матч второго тура со счетом 6:1. В следующий раз "Манчестер Сити" выйдет на поле стадиона "Волгоград Арена" 28-го июня, где встретится со сборной Бельгии.