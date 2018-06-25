Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
В понедельник, 25 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону со своим коллегой из Судана Мухаммедом Ахмедом Ад-Дирдири. В частности, в ходе состоявшегося разговора стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие разнопланового двустороннего сотрудничества.
Кроме того, собеседники поговорили о межсуданском урегулировании и ситуации в провинции Дарфур.
«Был проведен обстоятельный обмен мнениями по региональной тематике с акцентом на задачи межсуданского урегулирования и ситуацию в Дарфуре, а также относительно внешнеполитического укрепления взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня ООН», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.
СПРАВКА «КП»
Дарфурский конфликт - межэтнический конфликт в Судане, вылившийся в вооруженное противостояние между правительством, арабскими вооруженными отрядами «Джанджавид» и повстанческими отрядами африканского населения.