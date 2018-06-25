2018-06-25T18:33:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым

Два именитых спортсмена следят за игрой ЧМ-2018 Уругвай - Россия на Воробьевых горах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия пока что уступает Уругваю в Самаре.Россия пока что уступает Уругваю в Самаре.Фото: REUTERS
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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в начале второго тайма матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия выложил совместную фотографию с Александром Овечкиным. Он вместе с хоккеистом, который выиграл пару недель назад Кубок Стэнли, следит тоже за игрой, которая проходит на стадионе в Самаре.

- России срочная нужна мощная поддержка! Мы с другом Александром Овечкиным будем болеть до конца! А вы? - подписал фото Денис Глушаков.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Уругвай из Самары.

glushak8glushak8
России срочная нужна мощная поддержка!
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