2018-06-25T19:37:08+03:00
В мире

США введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран

Глава американского Минфина опроверг сообщения СМИ, в которых говорилось, что новые санкции затронут только Китай
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Министр финансов США Стивен Мнучин прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Вашингтон собирается ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании. Так, глава Минфина Соединенных Штатов от имени президента страны Дональда Трампа назвал эти сообщения «фейковыми».

При этом он пояснил, что запрет на инвестирование будет касаться не только Китая, но и всех тех стран, которые «пытаются украсть» американские технологии. «Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии», - написал Мнучин в своем Twitter.

Также американский министр высказал предположение о том, что источник в Белом доме, обсуждавший новые ограничения со СМИ, «либо не существует, либо не знает предмет достаточно хорошо».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые ограничения против китайских компаний, запретив инвесторам из Поднебесной приобретать американские технологические предприятия. Тогда также отмечалось, что о новых мерах против КНР может быть объявлено до конца этой недели.

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